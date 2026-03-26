Huerta Grande: continúa la Campaña de Vacunación Antigripal 2026

Huerta Grande. El municipio de Huerta Grande, a través de su área de Salud, informó que continúa la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, que se inició el pasado 11 de marzo, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.

La vacunación está dirigida a:

• Personal de salud

• Mayores de 65 años

• Embarazadas

• Niños de 6 a 24 meses

• Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (con pedido médico)

• Puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo (hasta el egreso de la maternidad o dentro de los 10 días posteriores al parto).

