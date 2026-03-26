Huerta Grande: continúa la Campaña de Vacunación Antigripal 2026

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Córdoba
jueves, 26 de marzo de 2026 · 00:38

Huerta Grande. El municipio de Huerta Grande, a través de su área de Salud, informó que continúa la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, que se inició el pasado 11 de marzo, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.
La vacunación está dirigida a: 
• Personal de salud
• Mayores de 65 años
• Embarazadas
• Niños de 6 a 24 meses
• Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (con pedido médico)
• Puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo (hasta el egreso de la maternidad o dentro de los 10 días posteriores al parto).
 

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