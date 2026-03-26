La Cumbre: hasta abril atenderá de la Unidad Móvil del APROSS

La Cumbre. Ya está en La Cumbre, la Unidad Móvil de atención del APROSS, totalmente gratuita para los vecinos y vecinas de esa localidad, tengan o no cobertura de salud.

La unidad comenzó a atender el pasado 23 de marzo y se extenderá hasta el 1° de abril: "podrás acceder a consultas en clínica médica, odontología, ginecología y pediatría. Todo en un solo lugar", destacaron.

Turnos por WhatsApp al 3548 630082, llamando al 3548 451913 o 452433; o de forma presencial en el Hospital Municipal Dr. Oscar E. Vignaroli, López y Planes 83, La Cumbre.

