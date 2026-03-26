Mina Clavero recibirá en octubre el XIII Congreso de la Caminería Histórica

Mina Clavero. Del 2 al 4 de octubre de 2026, la ciudad de Mina Clavero recibirá a especialistas, investigadores y público interesado en la historia regional en el marco del XIII Congreso Provincial de Caminería Histórica, un encuentro que propone reflexionar sobre los caminos como huellas vivas del pasado.

Bajo el lema “Caminos que atraviesan sierras, ríos y llanuras”, el congreso reunirá una amplia agenda de actividades académicas y culturales. Entre ellas se destacan conferencias magistrales, ponencias, debates y proyecciones, además de presentaciones de libros y publicaciones especializadas.

Uno de los ejes destacados será el taller sobre sistemas de información geográfica, herramienta clave para el estudio y la reconstrucción de antiguas trazas camineras. Asimismo, se prevé una visita guiada al centro histórico de Villa Cura Brochero, fortaleciendo el vínculo entre la investigación y el territorio.

Las actividades se desarrollarán en dos espacios principales: el Auditorio Municipal “Milac Navira” y el Centro Cultural “Comechingones”, consolidando a Mina Clavero como un punto de encuentro para el intercambio de saberes históricos y patrimoniales.

El evento cuenta con el acompañamiento de instituciones culturales de relevancia, entre ellas la Secretaría de Cultura de la Nación, el área de Museos Nacionales y el Museo Jesuítico Nacional, además de organismos provinciales y locales.

De esta manera, el congreso se posiciona como una oportunidad para poner en valor los caminos históricos no sólo como vías de circulación, sino como elementos fundamentales de la memoria colectiva y la identidad regional.

Un espacio con historia

El origen de estos congresos se remonta a 2014, cuando el historiador y escritor Rubén Santiago Rüedi impulsó la conformación de un grupo de investigadores —tanto aficionados como profesionales— interesados en estudiar y difundir la historia de los caminos de la provincia de Córdoba.

Desde entonces, el espacio ha crecido con un objetivo claro: desentrañar el pasado de las vías de comunicación que atravesaron el territorio cordobés, desde las antiguas sendas indígenas hasta las rutas modernas, incluyendo caminos rurales, trazas coloniales, redes ferroviarias y hasta las rutas aéreas.

La propuesta no solo busca reconstruir recorridos, sino también poner en valor su significado histórico. Los caminos, transitados desde tiempos remotos por los pueblos originarios y luego por distintas generaciones, constituyen un entramado fundamental por donde circuló la historia argentina. En ellos persisten huellas de intercambio, cultura y desarrollo.

En este sentido, los organizadores destacan la importancia de reconocerlos como parte del patrimonio histórico provincial: un legado que debe ser conservado, investigado y difundido, no solo como objeto de estudio, sino como herramienta viva para fortalecer la memoria colectiva de las comunidades.

Con más de una década de trayectoria, el Congreso Provincial de Caminería Histórica se consolida así como un espacio clave para repensar el pasado y proyectar su preservación hacia el futuro.

