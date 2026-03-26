Prunotto reunió al sector metalúrgico para impulsar el rol de la mujer

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, encabezó un encuentro con representantes del sector metalúrgico en el que se debatió el rol de la mujer en una industria tradicionalmente dominada por hombres.

La actividad se realizó en el Parque Empresarial Aeropuerto de la ciudad de Córdoba y reunió a trabajadoras, empresarias, profesionales y autoridades, en un espacio pensado para intercambiar experiencias y visibilizar el aporte femenino en el sector.

Durante la jornada, se planteó la necesidad de ampliar la participación de las mujeres en todos los niveles de la actividad productiva y avanzar hacia una mayor equidad de oportunidades en un rubro en constante transformación.

Prunotto sostuvo que la presencia femenina no solo responde a una cuestión de derechos, sino que también tiene un impacto directo en el desarrollo del sector. En ese sentido, remarcó que incorporar más mujeres implica sumar nuevas miradas que fortalecen la innovación y el crecimiento.

El encuentro fue organizado por la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, que convocó a empresas y referentes del ámbito para compartir trayectorias, desafíos y experiencias dentro de la industria.

En el cierre, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para generar condiciones que permitan una mayor inclusión y desarrollo dentro de la actividad.

La iniciativa se enmarcó en las actividades por el Mes de la Mujer y en una línea de trabajo que busca consolidar un modelo productivo con mayor participación femenina.