Valle Hermoso: capacitarán a auxiliares en el Jardín Maternal Rayito de Sol
Valle Hermoso. Se realizó en Valle Hermoso la firma de un convenio de capacitación para auxiliares en el Jardín Maternal Rayito de Sol, con práctica intensiva de marzo a diciembre. La capacitación ya se encuentra en marcha, dando inicio a este importante proceso de formación en esa localidad.
La formación está a cargo de la Profesora Rosanna Gatto, directora de la institución, y se desarrollará en 4 módulos de 2 meses cada uno. Una propuesta que fortalece la formación de docentes, genera nuevas oportunidades de inserción laboral y continúa impulsando el crecimiento educativo de Valle Hermoso.