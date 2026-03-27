Agencia Córdoba Cultura se reunió con bibliotecas populares para fortalecer el trabajo conjunto

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura, realizó una reunión de trabajo con autoridades, referentes y representantes de bibliotecas populares de la provincia. El encuentro se desarrolló en la sede donde actualmente funciona el organismo cultural, en el edificio de la ex Legislatura de Córdoba.

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo e intercambio sobre las actividades y programas impulsados por la Agencia, además de promover la articulación entre el Estado provincial y las bibliotecas populares.

La jornada se planteó como una instancia de escucha y construcción colectiva, orientada a fortalecer el vínculo institucional frente a los desafíos actuales vinculados a la profesionalización, la gestión y la difusión del patrimonio cultural.

En esta primera instancia, y por cuestiones operativas, participaron bibliotecas de la ciudad de Córdoba y localidades cercanas.

Problemáticas y acompañamiento institucional

Durante la reunión, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro y propuso una dinámica participativa para que los representantes de las instituciones pudieran compartir las principales problemáticas que atraviesan.

Entre los temas abordados se incluyeron cuestiones relacionadas con la regularización administrativa y las dificultades para realizar trámites y presentar documentación ante distintos organismos. También se analizaron aspectos vinculados al sostenimiento cotidiano de las bibliotecas.

En este marco, desde la Agencia se puso a disposición un equipo interdisciplinario para acompañar a las bibliotecas en estos procesos, con el objetivo de facilitar gestiones y fortalecer su funcionamiento.

Participación de autoridades

El encuentro contó además con la participación del subdirector de Administración a cargo de la Biblioteca Córdoba, Víctor Quinteros, y del responsable del área de Bibliotecas Populares, Leandro Calle.

Desde la Agencia Córdoba Cultura reafirmaron el compromiso de continuar promoviendo estos espacios de intercambio y trabajo conjunto, con el objetivo de consolidar políticas públicas que fortalezcan el rol de las bibliotecas populares como actores clave en el desarrollo cultural de la provincia.