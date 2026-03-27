Campus Córdoba cumple cinco años con más de 515 mil inscripciones a cursos gratuitos

El portal Campus Córdoba, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, celebra cinco años consolidándose como una política pública clave para ampliar el acceso a la formación gratuita y de calidad.

Desde su lanzamiento en 2021, la plataforma ha ampliado de manera sostenida su alcance y ya registra más de 515.000 inscripciones a cursos, más de 163.000 certificados emitidos y más de 1900 propuestas formativas desarrolladas.

Durante este período, el portal también superó el millón de visitas, reflejando el interés de la ciudadanía por acceder a instancias de capacitación online. En este sentido, Campus Córdoba se posiciona como una herramienta central para promover la formación en distintos ámbitos y facilitar el acceso a oportunidades educativas en toda la provincia.

Formación para el empleo y la inclusión

A lo largo de estos cinco años, la plataforma se consolidó como un canal de referencia para la formación virtual, ampliando su alcance a distintos perfiles de usuarios y permitiendo el acceso desde diversos dispositivos.

El portal integra propuestas de programas provinciales vinculados a la empleabilidad, la formación profesional, la inclusión social y el desarrollo de habilidades específicas.

Entre las iniciativas disponibles se encuentran Programa Primer Paso (PPP), Programa +26, CBA Me Capacita, el Programa de Fortalecer Oficios, el Programa de Habilidades Digitales y Alfabetización Digital, el Programa de Idiomas —con seis lenguas y distintos niveles—, Jóvenes al Volante (vigente hasta diciembre de 2025) y el Programa Puesta en Marcha de Emprendimientos.

Capacitaciones en salud y áreas específicas

La plataforma también reúne contenidos vinculados al ámbito sanitario y de gestión pública.

Entre ellos se destacan el Programa de Prevención y Abordaje de Adicciones, el Programa de Actualización Continua para Vacunadores, el sistema SISALUD (Sistema Informático de Gestión Hospitalaria), SIGIPSA (Sistema Integral para la Gestión de Información en Programas de Salud), el Programa de Manejo Integrado de Vectores enfocado en el mosquito Aedes aegypti y propuestas formativas en bioética y derechos en salud.

Además, se incorporan capacitaciones vinculadas a la regulación y certificación, como el Programa de Manipulación Segura de Alimentos, que permite obtener el carnet habilitante, y cursos sobre normativa y legislación.

Cómo acceder a los cursos

Las personas interesadas en realizar las capacitaciones solo deben contar con una cuenta de Ciudadano Digital (Cidi) para inscribirse. La oferta está abierta a toda la ciudadanía, sin requisitos de nivel educativo ni situación laboral, aunque para obtener certificados se requiere contar con Cidi nivel 2.

Toda la oferta de cursos puede consultarse en el sitio oficial de la plataforma, donde también se detallan los contenidos, fechas de inicio y características de cada propuesta formativa.