Capilla del Monte se prepara para una Semana Santa con plena ocupación

Capilla del Monte. Luego de una temporada de verano altamente satisfactoria, Capilla del Monte se consolida como uno de los destinos preferidos para la próxima pausa “larga” de Semana Santa, con una variada agenda de actividades culturales, religiosas y recreativas impulsadas por el Municipio.

Durante el periodo estival, el destino receptivo atrajo a miles de visitantes con propuestas masivas y gratuitas como el Festival Alienígena, el Festival de Tributos y el Festival del Humor, que contó con la participación de figuras como Doña Jovita, Paquito Ocaño y Magui Olave. Este impulso turístico se proyecta ahora hacia abril con propuestas pensadas para todo público.

Vía Crucis

Uno de los principales atractivos de la pausa anual en la que los cristianos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, será el tradicional Vía Crucis en el cerro Las Gemelas, una experiencia religiosa que se destaca por su realización al aire libre, en un entorno natural único. A esto se suma el clásico recorrido por las iglesias locales, que pone en valor el patrimonio histórico y espiritual de la localidad, con cierre en la parroquia San Antonio.

Sin embargo, el eje innovador de esta Semana Santa será la primera edición de “Casonas con arte al atardecer”, una propuesta que combina historia y arte. Más de 20 artistas plásticos expondrán y realizarán intervenciones en vivo en tres casonas históricas, en un circuito guiado por un prestador turístico habilitado. La actividad se desarrollará el sábado 4 desde las 18.

También, la segunda edición de la campaña diseñada de manera conjunta por la Municipalidad y empresarios gastronómicos capillenses que durante abril ofrecerán paellas y mariscos en sus cartas, conformando un circuito culinario integrado por diez restaurantes de la ciudad. La iniciativa busca sumar un atractivo diferencial a la experiencia turística, promoviendo la identidad gastronómica serrana y generando un recorrido temático que invita a vecinos y visitantes a descubrir nuevos sabores en distintos puntos de la ciudad serrana que se asoma al valle de Punilla desde el faldeo del cerro Uritorco.

Para agendar

La programación incluye además actividades para niños, como la búsqueda del conejo de Pascuas y talleres de elaboración de huevos, junto a espectáculos teatrales y propuestas culturales en distintos espacios.

Para obtener más información sobre la agenda completa y las actividades, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3548-614515 o consultar el sitio web oficial www.turismocapilla.gob.ar.

Con esta agenda diversa, Capilla del Monte apuesta a fortalecer su perfil como destino turístico integral, combinando naturaleza, cultura y tradición.

