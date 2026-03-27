Córdoba impulsa trabajo conjunto con bibliotecas populares

El Gobierno de Córdoba realizó una jornada de trabajo con autoridades y referentes de bibliotecas populares de la capital y localidades cercanas, con el objetivo de generar un espacio de diálogo e intercambio sobre el funcionamiento del sector.

El encuentro se llevó a cabo en la sala Regino Maders de la ex Legislatura y estuvo orientado a la escucha activa y la construcción colectiva, en un contexto donde las bibliotecas enfrentan desafíos vinculados a la gestión, la profesionalización y la difusión cultural.

Durante la reunión, los participantes expusieron distintas problemáticas, entre ellas dificultades administrativas y trámites ante organismos, así como aspectos relacionados con el sostenimiento diario de las instituciones.

Desde la Agencia Córdoba Cultura se puso a disposición un equipo interdisciplinario para acompañar estos procesos y facilitar gestiones, con la intención de fortalecer el trabajo de las bibliotecas en toda la provincia.

La jornada fue encabezada por el presidente del organismo, Marcelo Rodio, junto a otros funcionarios del área, quienes remarcaron la importancia de sostener estos espacios de intercambio como base para futuras políticas culturales.