Más bioetanol en las naftas: beneficios para la economía y el medio ambiente

El reciente anuncio del Gobierno Nacional de habilitar un incremento voluntario en el corte de bioetanol en naftas representa un paso estratégico con impacto en el plano energético, productivo y ambiental. La medida permite que las naftas incorporen hasta tres puntos porcentuales adicionales de bioetanol, pasando del 12% actual al 15%, en un esquema de comercialización abierta que deja a las refinadoras la opción de abastecimiento.

La Secretaría de Energía mantiene su rol como autoridad de aplicación, con facultades para adecuar los niveles de mezcla según las necesidades del sistema energético. Desde la perspectiva de política pública, la decisión promueve una matriz más diversificada, con mayor participación de energías nacionales y menor exposición a la volatilidad internacional de los hidrocarburos, especialmente en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en los precios del petróleo.

El aumento del bioetanol contribuye a reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, estabilizar costos y mitigar impactos económicos frente a shocks externos. Técnicamente, el bioetanol actúa como elevador natural del octanaje, mejorando la calidad de las naftas y optimizando el rendimiento de los motores.

A nivel ambiental, esta medida genera beneficios concretos: al reemplazar parte de los combustibles fósiles, disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, con efectos positivos en la calidad del aire y el cumplimiento de compromisos climáticos.

En este escenario, la provincia de Córdoba se consolida como un actor clave del bioetanol nacional. En 2025, la producción provincial alcanzó los 582.698 m³, equivalente al 45% del total nacional, que se estimó en 1.294.884 m³, según la Secretaría de Energía de la Nación. Córdoba produce bioetanol a partir de maíz, un cultivo abundante en la provincia, eficiente y competitivo.

El incremento del corte implica un aumento cercano al 25% en el volumen de bioetanol requerido para el mercado interno, lo que se traduce en una necesidad adicional de aproximadamente 300.000 m³ anuales. La capacidad instalada en Córdoba asciende a 638.000 m³, lo que le permite no solo cubrir su participación en el aumento, sino también abastecer al mercado nacional ampliado.

Esta expansión tiene efectos positivos en la economía real: mayor demanda de maíz, incremento de la actividad industrial, generación de empleo y fortalecimiento de las economías regionales. La provincia consolida así su liderazgo productivo y refuerza su papel en la seguridad energética del país.

En síntesis, la ampliación del corte de bioetanol combina racionalidad económica, seguridad energética y sostenibilidad ambiental. Para Córdoba, representa una oportunidad concreta para potenciar su cadena agroindustrial, fortalecer el desarrollo regional y contribuir activamente a un modelo de crecimiento más equilibrado y federal.