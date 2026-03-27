Más de 28 mil personas se capacitaron en Córdoba

Formación contra la violencia
Más de 28 mil personas se capacitaron en CórdobaLa diplomatura reunió participantes de todo el país y del exterior con herramientas para el acompañamiento comunitario
El Gobierno de Córdoba entregó los certificados de la séptima cohorte de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género, una propuesta que ya alcanzó a más de 28 mil participantes.
El acto se realizó en la Universidad Provincial de Córdoba, con la presencia de egresadas, familiares y autoridades provinciales y académicas. La formación, que se desarrolla desde 2018, apunta a brindar herramientas para acompañar a mujeres en situación de violencia y fortalecer redes comunitarias en distintos territorios.
Durante 2025, 28.600 personas cursaron los ocho módulos del programa de manera gratuita, con modalidad presencial y virtual en 130 sedes distribuidas en Córdoba, otras provincias y distintos países.
La diplomatura otorga certificación universitaria, puntaje docente y formación en el marco de la Ley Micaela, consolidándose como una de las iniciativas más amplias en materia de capacitación y prevención.
La propuesta es impulsada por la Secretaría de la Mujer junto a la Universidad Provincial de Córdoba y una red de instituciones académicas y organismos internacionales, en un esquema que busca sostener políticas públicas vinculadas a la prevención de la violencia de género.