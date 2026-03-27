Mes de la Mujer en Huerta Grande: se realizó una gran juntada

Huerta Grande. El pasado miércoles, en el marco del Mes de la Mujer, se llevó a cabo una hermosa jornada en el Polifuncional Municipal de Huerta Grande.

La actividad reunió a la comunidad en un bingo con premios elaborados por mujeres del pueblo, acompañado de una merienda narrada con historias locales y un espacio de reflexión sobre los estereotipos.

Un encuentro para compartir, visibilizar y valorar el rol de las mujeres en la comunidad, fortaleciendo la memoria, la identidad y el trabajo colectivo.

"Gracias a todas las personas que participaron e hicieron posible este espacio tan significativo", destacaron desde la organización.

