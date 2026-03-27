Premiaron dibujos y cuentos contra el trabajo infantil

En un acto realizado en el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Arturo Umberto Illia”, fueron premiados los ganadores de los concursos “Coloreando derechos contra el trabajo infantil” y “Tejiendo palabras con derechos”, correspondientes a la edición 2025.

La iniciativa, que se desarrolla desde 2021, busca visibilizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, poniendo el foco en la educación, el juego y el desarrollo integral frente a situaciones de trabajo infantil.

Durante la jornada también quedó inaugurada una muestra con 25 obras seleccionadas del certamen de dibujo, que podrá visitarse hasta el 26 de abril.

El concurso de cuentos, en tanto, promovió la participación de distintas edades con relatos que invitan a reflexionar sobre la problemática, mientras que los trabajos seleccionados serán publicados en un libro digital en los próximos meses.

La propuesta fue organizada por la Agencia Córdoba Cultura y la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil, con la participación de instituciones educativas y sociales.