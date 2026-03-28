Avances en la obra de alumbrado y conectividad en Santa María de Punilla

La Municipalidad de Santa María de Punilla inició una nueva etapa de trabajos sobre el Boulevard de la calle Dorrego, en el tramo comprendido entre las calles Santa Ana y Vélez Sársfield. Las tareas incluyen la instalación de luminarias y el despliegue de infraestructura subterránea para servicios digitales.

En esta instancia, los equipos operativos se encuentran realizando la excavación de pozos para las bases de las columnas de alumbrado público. Previamente, se completó el zanjeo y la colocación de cañerías subterráneas, un sistema que permite resguardar tanto el cableado eléctrico de las luminarias como la red de conexión de internet, eliminando el cableado aéreo visible en este sector.

La obra forma parte de un plan de modernización de infraestructura que busca mejorar la visibilidad nocturna y la conectividad en el sector. Una vez finalizadas las bases, se procederá al montaje de las columnas y la conexión final del sistema lumínico. Todas estas acciones forman parte de una decisión política firme de transformar Santa María de Punilla con obras que perduran.

Con una gestión que prioriza la inversión en infraestructura pública, salud y vivienda, el municipio reafirma su compromiso de llevar progreso real a cada barrio, garantizando un crecimiento planificado y mejores oportunidades para toda la comunidad.