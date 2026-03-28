Un hipermercado de Córdoba despedirá cerca de 100 empleados

Córdoba. Entre 80 y 100 empleados de un hipermercado de Córdoba serán despedidos, como consecuencia directa de una operación comercial que reconfigura el mapa supermercadista en la provincia.

Se trata de la venta de 12 (de 14) sucursales del Grupo Libertad a la cadena patagónica La Anónima, una movida que implica el retiro de un histórico actor del sector en Córdoba. Aunque la transacción involucra cifras millonarias y una expansión estratégica para la firma compradora, también deja al descubierto una situación crítica para un segmento específico de empleados.

La operación contempla el traspaso de sucursales distribuidas en nueve provincias, incluyendo cuatro grandes superficies ubicadas en la ciudad de Córdoba: Rodríguez del Busto, General Paz, Paseo Rivera y avenida Sabattini. En este contexto, la mayoría del personal operativo recibió una noticia positiva: unos 1.670 trabajadores de salón y cajas serán incorporados por la nueva empresa, con reconocimiento de antigüedad y continuidad de sus condiciones salariales.

Sin embargo, el panorama es muy distinto para el personal administrativo. Los empleados que actualmente desempeñan tareas vinculadas a compras, liquidación de sueldos y gestión de proveedores desde la sede central cordobesa no serán absorbidos por la nueva estructura. La decisión responde a que la firma compradora ya cuenta con un esquema administrativo consolidado en Buenos Aires, desde donde gestiona sus más de 170 sucursales.

Según indicaron fuentes cercanas a los trabajadores, la empresa ya comenzó a comunicar los despidos, garantizando el pago de indemnizaciones conforme a la legislación vigente. El proceso se desarrollará durante un período de transición que se extenderá hasta el 31 de mayo.

La situación se enmarca en una tendencia más amplia. El Grupo Calleja, propietario de Libertad, viene implementando un plan de ajuste desde hace meses ante la caída de la rentabilidad en el sector supermercadista. Durante 2025 y lo que va de 2026, la compañía cerró su formato Fresh Market en Buenos Aires y llevó adelante recortes de personal en otras provincias como San Juan y Misiones.