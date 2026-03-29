Lanzan programa para el ordenamiento territorial de la biorregión Cosquín-Yuspe

Cosquín. En el marco del fortalecimiento de las políticas ambientales y de planificación regional, la Dirección General de Ordenamiento Territorial, dependiente de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, llevará adelante el lanzamiento del Programa de Ordenamiento Territorial de la Biorregión Cosquín - Yuspe.

La actividad se desarrollará el próximo lunes 30 de marzo a las 11:00 horas en el Salón Cura Monguillot, ubicado en avenida San Martín 560 de Cosquín.

El encuentro está dirigido a equipos de gobierno, técnicos de comunas y municipios, así como también a instituciones, organizaciones y al público en general de toda la biorregión. El objetivo es presentar los lineamientos de este programa, que busca promover un desarrollo sostenible mediante la planificación y el uso responsable del territorio.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de participación e intercambio entre los distintos actores involucrados, con el fin de construir de manera conjunta estrategias que permitan preservar los recursos naturales y potenciar el crecimiento equilibrado de la región.

