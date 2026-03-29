Prohíben en Córdoba que las empresas paguen indemnizaciones en cuotas

Córdoba. Una decisión judicial clave en la provincia de Córdoba encendió las alarmas en el sector empresario y trajo alivio a los trabajadores. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Modernización Laboral (parte de la Ley Bases) que permitía a las empresas pagar las indemnizaciones por despido en cuotas.

El fallo se dio en el marco de un juicio laboral y marca un precedente de gran peso en el país, ya que frena uno de los cambios más polémicos que introdujo el Gobierno nacional en materia de despidos.

Los jueces que dictaron la sentencia fundamentaron su decisión en principios constitucionales básicos. Según el fallo, el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (modificado por la Ley 27.742) viola los derechos de los trabajadores por varias razones:

Pérdida de valor por inflación: pagar una indemnización en cuotas en un contexto de alta inflación disuelve el poder de compra del dinero que el trabajador recibe para sostenerse tras perder su empleo.

Carácter "Alimentario": la indemnización no es un cobro más; tiene como fin cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia mientras consigue un nuevo empleo. Diferir su cobro afecta directamente esta subsistencia.

Principio de Progresividad: la Constitución Nacional y los tratados internacionales prohíben que las leyes laborales retrocedan en derechos ya adquiridos por los trabajadores.

"La posibilidad de que el empleador 'financie' su deuda laboral a costa del trabajador despedido no resiste el análisis de constitucionalidad", explicaron fuentes judiciales consultadas sobre el espíritu del fallo cordobés.



