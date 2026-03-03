Ansenuza: dictarán taller sobre los pueblos originarios del territorio

La Para. La localidad de La Para será escenario del taller de formación “Reconstruyendo historias indígenas en Mar Chiquita”, una propuesta que invita a profundizar en el pasado y presente de las comunidades originarias vinculadas al territorio de la laguna y su área de influencia.

La actividad se llevará a cabo el jueves 12 de marzo, a las 9.30 horas, en el Centro de Interpretación de la Reserva Municipal Bahía de Ansenuza, ubicado sobre Ruta 17. El encuentro contará con la participación de referentes comunitarios, investigadores y especialistas que aportarán miradas históricas, antropológicas y culturales.

Entre los disertantes confirmados se encuentran Gabriela Luján, integrante de la comunidad Comechingón-Sanavirón de Cerro Colorado; Cristian Bustos, de la comunidad Sanavirona Mampa Sacat; y Néstor Barzola, de la comunidad Sanavirona Kasik Sacat. También participarán Mariana Fabra, Mariela Zabala y Aldana Tavarone, representantes del CONICET y del Museo de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba; además de Carlos Ferreyra, vinculado a la Estancia Jesuítica de Jesús María y Posta de Sinsacate.

El taller propone reconstruir, desde una perspectiva colectiva, los procesos históricos que atravesaron los pueblos originarios de la región de Mar Chiquita, hoy integrada al sistema de la laguna Mar Chiquita, también conocida como Mar de Ansenuza. Se abordarán aspectos vinculados a la memoria, el territorio, la identidad y los procesos de invisibilización histórica.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Para, el Programa de Arqueología Pública, el CONICET, el IDACOR y el Museo de Antropología de la UNC, entre otras instituciones.

Desde la organización informaron que se entregarán certificados a los asistentes, y destacaron que el encuentro busca fortalecer el reconocimiento y la puesta en valor de las historias indígenas en el territorio de Ansenuza, promoviendo el diálogo entre comunidades, academia y sociedad.