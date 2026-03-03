¿Cómo funcionará la Unidad Fiscal que recibe detenidos las 24 horas?

Desde este lunes comenzó a funcionar en Córdoba la nueva Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF), organismo del Ministerio Público Fiscal que centraliza los casos en los que una persona es detenida durante la comisión de un delito o inmediatamente después del hecho.

La nueva estructura forma parte del Sistema Integral de Flagrancia y busca acortar los tiempos entre el delito y la resolución judicial, mediante audiencias orales tempranas y definiciones inmediatas sobre imputaciones y medidas de coerción. Según datos oficiales, el 85% de los expedientes penales corresponden a este tipo de situaciones.

La UFF trabajará bajo el criterio de “carga 0”, es decir que recibirá únicamente los casos que ingresen a partir de ahora. Las causas previas seguirán bajo la órbita de los fiscales que ya intervenían.

El organismo funcionará las 24 horas, los 365 días del año, en dos sedes: Norte y Sur. En la sede Norte, ubicada en Diagonal Ica 1089, actúan los fiscales Silvana Páez, Alberto Falcón, Mónica Barbero y Helio Olmos. En la sede Sur, en Tribunales II, estarán a cargo Pablo Cuenca Tagle, Gerardo Reyes, Esteban Grand Grundy, Federico Rivas y Esilda Archilla Funes.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia impulsado por la Provincia y reorganiza la actuación en 27 distritos, unificando criterios entre comandos de acción preventiva, comisarías, fiscalías y unidades judiciales.

Con esta puesta en marcha, el Ministerio Público Fiscal concentrará la intervención en los primeros momentos del proceso penal, considerados clave tanto para las víctimas como para las personas involucradas en cada causa.