El altonivel de Ruta 19 en Malvinas Argentinas ya alcanza el 48%

La construcción del altonivel sobre la autovía Ruta 19, a la altura de Malvinas Argentinas, avanza con un 48% de ejecución. La obra, impulsada por el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras, contempla un viaducto de 850 metros de extensión que busca reorganizar la circulación en una de las zonas con mayor crecimiento del departamento Colón.

El proyecto incluye un puente sobre la avenida San Martín, arteria principal de la localidad donde viven unas 21 mil personas. El distribuidor contará con dos carriles por sentido, separados por defensa de hormigón tipo New Jersey y banquinas pavimentadas.

Hasta el momento se construyeron las vigas, las losas del tablero y las barandas laterales del puente. También avanzan los terraplenes de acceso y los muros de sostenimiento, además de la pavimentación con hormigón de la avenida San Martín bajo el viaducto.

En paralelo, se ejecutan dos rotondas que permitirán vincular la avenida con las calles de la ciudad, junto con obras hidráulicas como alcantarillas, cunetas, sumideros y badenes para canalizar excedentes pluviales.

En la parte inferior del altonivel se prevé la construcción de veredas peatonales y cuatro ramas de acceso al distribuidor, con el objetivo de separar el tránsito pasante de la Ruta 19 de los movimientos locales.

Los trabajos, que generan 120 puestos entre empleo directo e indirecto, también contemplan señalización vertical y horizontal, iluminación, defensas y forestación del tramo intervenido.