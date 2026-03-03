Huerta Grande: la Escuela Municipal de Música abre sus inscripciones

Huerta Grande. "La música se vive, se aprende y se comparte": bajo este lema el municipio de Huerta Grande invitó a los vecinos a sumarse a esta escuela de música.

La misma abrirá sus inscripciones para un nuevo ciclo lleno de ritmo y aprendizaje. Clases de violín, batería, canto, piano, guitarra y mucho más, para todas las edades y niveles.

El inicio será el próximo 16 de marzo y las inscripciones se receptarán de lunes a viernes, de 15:30 a 21:00 h entre el 9 al 13 de marzo.

Por la mañana: Centro de la Diversidad Cultural (Arruabarrena 900)

Por la tarde: Escuela Municipal de Música (Av. San Martín 900)