Inversiones provinciales llegan a infraestructura, salud y deporte en el interior

El gobernador Martín Llaryora recorrió este martes las localidades de San Javier, Yacanto y Los Hornillos, donde reafirmó el compromiso de la Provincia con la realización de obras de infraestructura y proyectos de impacto local en el departamento San Javier.

San Javier y Yacanto: polideportivo, cordón cuneta y recolección

En su visita a San Javier y Yacanto, Llaryora encabezó un encuentro con el intendente Martín García, autoridades locales y vecinos. Allí anunció $350 millones para la mejora y techado del polideportivo municipal, destacando que estos espacios junto con las escuelas son clave para mantener a los chicos alejados de la calle.

Además, comprometió $200 millones para obras de cordón cuneta y la conexión vial con el polideportivo, y anunció el envío de un camión recolector de basura para fortalecer la gestión de residuos urbanos. La Provincia destinará $5 millones a instituciones locales y $30 millones a los bomberos voluntarios.

El intendente García valoró el sostenimiento de la obra pública y programas como el Boleto Educativo, agradeciendo al gobernador por acompañar a las comunidades en momentos difíciles.

Los Hornillos: salud, plaza de feriantes y cordón cuneta

Posteriormente, Llaryora se trasladó a Los Hornillos, donde junto a la jefa comunal Carolina Caballero Martín anunció la entrega de una Unidad de Traslado 0 km para el centro sanitario y un camión recolector diferencial.

Se confirmaron además $100 millones para la construcción de la plaza de feriantes, $150 millones para cordón cuneta, y $50 millones para patios de juegos en cada escuela local. Para la cancha del club deportivo se destinaron otros $50 millones, mientras que cada institución recibirá $5 millones. Los bomberos voluntarios contarán con un aporte de $30 millones, y se entregaron créditos del Banco de la Gente por $1.750.000.

Carolina Caballero Martín destacó la gestión provincial cercana a las localidades y resaltó la importancia del federalismo en la distribución de recursos.

Presencia provincial

Durante las actividades en San Javier, Yacanto y Los Hornillos, acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Augusto Pastore; el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos; el legislador departamental Enrique Rébora; la secretaria de Economía Social, Rosalía Cáceres; el secretario de Integración del Norte y Oeste, Alfredo Altamirano; y jefes comunales del departamento San Javier.

Con estas acciones, la Provincia reafirma su compromiso con la inversión en infraestructura, la educación, el deporte y el fortalecimiento institucional en las localidades del interior.