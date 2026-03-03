Reyna abrió las sesiones ordinarias del Concejo de Bialet Massé

Bialet Massé. El pasado domingo bien temprano se realizó la apertura de las Sesiones del Concejo Deliberante de Bialet Massé para el período 2026.

En esa oportunidad, el intendente Eduardo Reyna brindó su discurso ante la presencia de miembros del Concejo Deliberante, autoridades municipales y vecinos de Bialet Massé, en el cual dio detalles de las acciones realizadas desde cada área municipal durante el año 2025.

El intendente afirmó que durante el presente ciclo “se seguirá trabajando incansablemente hacia un mejor Bialet Massé para cada ciudadano”.