San Javier recibe fondos para hospitales, polideportivos y calles

El gobernador Martín Llaryora visitó este martes diversas localidades del departamento San Javier, donde anunció aportes provinciales para obras de infraestructura, proyectos deportivos y mejoras en servicios de salud y movilidad.

En La Paz, adelantó el envío de $100 millones para mejorar las instalaciones del hospital, la incorporación de un ecógrafo y otros $20 millones para la digitalización de diagnósticos de rayos X. Además, confirmó la pronta entrega de una ambulancia 0 km.

Respecto al deporte, anunció la construcción de una cancha de básquet y vóley con un aporte de $150 millones y destacó la importancia de espacios adecuados para niños y jóvenes. La obra de gas recibirá $90 millones, mientras que la extensión de cordón cuneta contará con $300 millones. También se destinarán $20 millones para una plaza inclusiva y aportes de $5 millones a instituciones locales y $30 millones para los bomberos voluntarios.

El intendente Ramón Funes valoró la gestión provincial: “Para muchos puede ser un detalle administrativo, pero para nosotros significa trabajo, estudio, conectividad y oportunidades”, expresó.

Conlara: polideportivo y salud

En Conlara, Llaryora anunció la construcción de un Polideportivo Social y Cultural, que funcionará también como espacio para festivales y eventos turísticos, y la entrega de una unidad de traslado para reforzar el acceso a la salud. La presidenta comunal Teresa Domínguez destacó la obra de conexión al gas natural en la escuela local y agradeció el acompañamiento provincial.

Se destinarán además $5 millones para fortalecer instituciones locales mediante solicitudes formales a la comuna.

Luyaba: ampliación del centro de salud

En Luyaba, se comprometió un aporte provincial de $100 millones para ampliar el centro de salud comunal y la entrega de una ambulancia 0 km. Además, se destinarán $150 millones para continuar con obras de cordón cuneta. El presidente comunal Héctor Pereyra destacó la importancia del trabajo conjunto con la provincia.

La Población: movilidad y deporte

En La Población, Llaryora anunció $90 millones para la compra de un minibus destinado al traslado de adultos mayores, niños y jóvenes, y $150 millones para finalizar obras en un espacio deportivo con cancha de básquet y vóley. Además, se destinarán $75 millones para continuar la extensión de cordón cuneta y apoyo económico a instituciones locales.

El presidente comunal Eduardo Romero agradeció la visita del gobernador y destacó la atención a las necesidades de la comunidad: “Es un orgullo que nuestras preocupaciones sean consideradas por las principales autoridades de la Provincia”.

Con estas iniciativas, la provincia reafirma su compromiso con el desarrollo integral del departamento San Javier, promoviendo infraestructura, inclusión, deportes y mejoras en servicios básicos.