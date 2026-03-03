Santa Rosa de Calamuchita tendrá un puente moderno y seguro

Este martes, el gobernador Martín Llaryora supervisó el avance de la obra del nuevo puente de hormigón sobre la Ruta Provincial S-228, una infraestructura clave para conectar Santa Rosa de Calamuchita con Yacanto. La construcción, impulsada por la Provincia, busca optimizar la circulación vehicular y fortalecer el desarrollo turístico y productivo de la región.

Durante el recorrido, Llaryora destacó la importancia del trabajo conjunto para que las obras lleguen a cada punto del territorio provincial. “Si un pueblo no tiene rutas, agua, luz, infraestructura, escuelas o dispensarios, es imposible progresar y crecer”, señaló.

El proyecto, que registra un 16% de avance, representa una inversión provincial de $5.917 millones. El puente tendrá 57,8 metros de longitud, 13 metros de ancho total, con una calzada de 7,30 metros y dos veredas peatonales de 2,20 metros cada una.

“Hay que agradecer a quienes planificaron este maravilloso puente, pensando en el progreso; lo vamos a conservar como memoria viva e histórica”, añadió Llaryora, quien resaltó la necesidad de nuevas rotondas para mejorar la capacidad turística y la unión de los vecinos de Santa Rosa.

Detalles del proyecto

Construcción de una rotonda de acceso de cuatro ramas, de 67 metros de diámetro.

Adecuación integral de los accesos.

Obras hidráulicas para mejorar el escurrimiento del sector.

Conservación del puente actual para tránsito peatonal.

El intendente Eduardo “Tata” Martín destacó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial y valoró el trabajo conjunto para concretar obras estratégicas para la ciudad y el departamento. “Para Santa Rosa este es un día histórico. Las obras que hoy vemos marcan un antes y un después para nuestra comunidad”, afirmó.

Santa Rosa de Calamuchita, uno de los principales destinos turísticos de la provincia, dependía de un puente metálico centenario inaugurado en 1914, que ya no respondía a la demanda actual. El nuevo puente paralelo permitirá sumar capacidad, mejorar la seguridad vial y ordenar el flujo vehicular sin afectar el histórico cruce, que se conservará exclusivamente para peatones.

El legislador Federico Alesandri subrayó que el gobernador sigue impulsando obras estratégicas, no solo en la construcción del puente, sino también en la optimización de rutas, rotondas y la autovía.

Además, Llaryora anunció que en los próximos días comenzarán las obras de rotondas en Villa Rumipal y destacó los trabajos en el nuevo camino que unirá Santa Rosa con Soconcho, fortaleciendo la infraestructura vial de la región.