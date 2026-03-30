Capilla del Monte: continúa la reparación de calles de tierra

Capilla del Monte. El municipio de Capilla del Monte trabaja con intensidad en la reparación de las calles de tierras deterioradas con las últimas lluvias.

"Continuamos con los trabajos que venimos realizando en distintos barrios de nuestra localidad. En las últimas semanas, las cuadrillas estuvieron recorriendo distintas zonas y llevando adelante distintas tareas de mantenimiento. Se nivelaron arterias de tierra en los barrios Balumba, Las Gemelas, El Zapato, 9 de Julio, Argentino, La Toma y el Parque del Balneario. Además, dando continuidad al bacheo, se aplicó asfalto en frío en calles del Centro y del barrio 9 de Julio", describieron desde el municipio.

En cuanto a los espacios verdes, informaron que se desmalezó el Balneario Calabalumba, junto a distintas plazas, plazoletas y veredas en los barrios Centro, Las Gemelas, Faldas del Uritorco, San Martín, La Banda y Las Flores y en el Balneario Municipal se realizó la limpieza de las piletas y se desobstruye el canal de agua del Polideportivo.

Por último, se trabajó en la señalización: "Ocupados en la seguridad de vehículos y peatones, se repusieron reductores de velocidad y conos preventivos sobre la Ruta 38, y se demarcaron sendas peatonales en distintas calles de la ciudad".

Residuos

"Seguimos adelante con la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, mediante la recolección domiciliaria y diferenciada de reciclables. Todas estas tareas que llevamos adelante en los barrios buscan mejorar el día a día, tanto de los vecinos, como así también de quienes nos visitan", concluyeron desde el municipio.

