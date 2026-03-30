Córdoba renueva todo su alumbrado con una inversión millonaria

La Municipalidad de Córdoba pondrá en marcha un plan integral para renovar el sistema de alumbrado público, con una inversión de 37.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 25 meses.

El proyecto alcanzará la totalidad de las 165.000 luminarias de la ciudad y será ejecutado en conjunto con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), que estará a cargo de las tareas operativas.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini, quienes destacaron la articulación entre Provincia y Municipio para sostener obras de infraestructura en un contexto económico complejo.

El programa contempla el recambio progresivo de luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, además de trabajos de mantenimiento, adecuación de redes, mejoras en la seguridad eléctrica e incorporación de sistemas inteligentes para optimizar el servicio.

La Municipalidad tendrá a su cargo la planificación y el control de las intervenciones, mientras que EPEC desplegará 60 cuadrillas que trabajarán en cinco zonas operativas distribuidas en toda la ciudad.

El plan también incluye la revisión integral de cada punto de alumbrado, con controles sobre columnas, cableado y artefactos lumínicos, para garantizar el cumplimiento de la Ley de Seguridad Eléctrica.

En total, se intervendrán unos 80.000 módulos en cinco sectores: noreste, noroeste, suroeste, sureste y oeste, con tareas que abarcan desde el recambio de luminarias hasta la normalización de tableros, mejoras en la puesta a tierra, poda preventiva y refuerzo de estructuras.

Además, se prevé la construcción de bases de hormigón en columnas metálicas y la verificación completa del funcionamiento de cada luminaria bajo estándares de calidad.