Cortes y cambios de tránsito por obra clave en Ruta 36

Desde esta noche y hasta el domingo 5 de abril, se llevará adelante el montaje de 42 vigas en el marco de la obra del altonivel que se construye sobre la avenida Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba.

Las tareas se realizarán exclusivamente en horario nocturno, entre las 22 y las 5, y podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas adversas. Durante ese lapso, habrá redireccionamientos de tránsito en la zona, que abarca el tramo de la Ruta 36 entre el anillo de Circunvalación y la calle Posadas.

Los conductores que circulen por Vélez Sarsfield desde el centro, así como quienes transiten por Circunvalación desde avenida Fuerza Aérea con destino a Río Cuarto, serán desviados por la colectora externa hasta calle Belardinelli. Desde allí deberán continuar hasta Ordoñez para retomar Vélez Sarsfield en sentido de salida de la ciudad.

En sentido contrario, quienes ingresen a Córdoba desde Río Cuarto por Vélez Sarsfield deberán girar en Ordoñez, continuar por Belardinelli y tomar la colectora externa de Circunvalación para volver a incorporarse hacia el centro.

Además, el tránsito pesado que llegue desde Río Cuarto será desviado por la colectora externa de Circunvalación hasta el distribuidor de avenida Valparaíso, desde donde podrá continuar hacia su destino.

La obra del viaducto tiene una extensión de 607 metros y contempla la instalación total de 195 vigas. Actualmente presenta un avance del 50% y se estima que estará finalizada hacia fines de este año.