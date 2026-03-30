Desde Río Cuarto, los F-16 ya surcan el cielo argentino

Este lunes por la mañana se concretaron los primeros vuelos de los aviones F-16 en Argentina, marcando un paso clave en la modernización de la defensa aérea del país.

Los despegues se realizaron a las 9:28 y 9:31 desde el Área Material Río IV, en la ciudad de Río Cuarto, donde la Fuerza Aérea Argentina inició la actividad operativa de este sistema de armas.

Según se informó, los vuelos forman parte del Programa de Entrenamiento para pilotos argentinos, con acompañamiento técnico internacional, en el marco de la incorporación de estas aeronaves.

La puesta en funcionamiento de los F-16 representa un avance en las capacidades estratégicas de control y vigilancia del espacio aéreo, consolidando una nueva etapa en el sistema de defensa aeroespacial del país.