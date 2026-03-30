La Cumbre homenajeará a veteranos y caídos en Malvinas

La Cumbre. La comunidad de La Cumbre se prepara para conmemorar una de las fechas más significativas del calendario nacional con un acto homenaje en honor a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo jueves 2 de abril a las 9:30 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo, espacio central de la localidad que será escenario de un encuentro cargado de memoria, respeto y reconocimiento.

Organizado con la participación de instituciones locales y educativas, el acto busca rendir homenaje a quienes combatieron en el conflicto bélico de 1982, así como también mantener viva la memoria colectiva sobre uno de los capítulos más sensibles de la historia argentina reciente.

Se espera la presencia de autoridades municipales, representantes de la comunidad educativa, excombatientes y vecinos, quienes compartirán un momento de reflexión y reconocimiento. Como es habitual en este tipo de conmemoraciones, se realizarán discursos alusivos, ofrendas florales y expresiones artísticas en honor a los héroes de Malvinas.

Cada 2 de abril, Argentina recuerda el desembarco de tropas en las islas, reafirmando el reclamo de soberanía y rindiendo tributo a quienes dieron su vida en defensa del país. En este marco, La Cumbre se suma una vez más a la jornada nacional con un acto que invita a la comunidad a participar y mantener viva la memoria histórica.

