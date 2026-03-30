La Falda: cierran la convocatoria para la Feria de Arte #1

La Falda. La Municipalidad de La Falda hace extensiva la convocatoria de Brújula Invisible para participar en la Feria de Arte #1, que se realizará el sábado 4 de abril de 13 a 20 hs, durante el fin de semana de Semana Santa.

La feria propone una jornada de encuentro, exhibición y venta de obras de pequeño y mediano formato a precios accesibles (min $15.000 max $300.000), reuniendo artistas de la ciudad y de todas las localidades.

Adelantan que durante la feria también pasarán otras cosas: habrá subasta silenciosa - Activación sonora experimental - Conversatorio con invitados especiales - Cierre de la muestra colectiva Materia Insistente @dana.fanego @bovo_theiler @ke9ek @victoriabch - Música y Rifas?

La convocatoria está abierta a todos los artistas - Se priorizará la participación de residentes en La Falda.

Más info y link de inscripción aquí: https://forms.gle/miHRJW3sJaEi2H139

Desde la organización señalaron que "la convocatoria estará abierta hasta el 30 de marzo. Nos contactaremos el 31 de marzo con los participantes seleccionados (máximo 12). Cualquier consulta puede realizarse por mensaje directo. Brújula Invisible Galería de arte sonoro y prácticas artísticas La Falda".

