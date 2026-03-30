Llaryora enviará un proyecto para prohibir "naranjitas" ilegales en la Provincia

Córdoba. El gobernador Martín Llaryora anunció que impulsará la sanción de una ley en la Unicameral para prohibir la actividad de los "naranjitas" ilegales y los limpiavidrios en todo el territorio de al Provincia de Córdoba.

El tema fue abordado por Llaryora junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; y el presidente provisorio de la Unicameral, Juan Manuel Llamosas. También fueron parte del cónclave en el despacho del gobernador los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Daniel Pastore (Comunicación), el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres, y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Araoz.

Bajo este nuevo esquema legal, la responsabilidad primaria sobre el uso del espacio público recaerá en los gobiernos locales. Serán los propios municipios quienes definan si autorizan o no la actividad de los cuidacoches en sus respectivas jurisdicciones.

"Una vez aprobada la ley, sólo aquellos cuidacoches bajo algún tipo de registración con los municipios podrán llevara adelante la tarea. El resto será sujeto a las fuerzas del orden", informó el diario La Voz.

El comunicado aclara que, en los casos donde se decida permitir la actividad, los gobiernos locales "deberán implementar un sistema formal de registro, identificación y control". Por el contrario, en todos aquellos lugares donde no medie una autorización explícita por parte del municipio, "la actividad estará prohibida". "Con la nueva ley, la Policía podrá actuar preventivamente", se señaló.

Programa de reinserción laboral

Consciente del impacto social que esta regulación implica, el Gobierno Provincial enfatizó que la prohibición no es una medida aislada, sino que forma parte de un plan integral de contención. En ese sentido, la administración de Martín Llaryora aseguró que se avanzará en "programas de reinserción laboral, con acompañamiento de la Provincia a los municipios que los implementen".

El objetivo sobre este punto, dice la Provincia, es generar "oportunidades concretas para quienes hoy desarrollan estas actividades", facilitando su transición hacia la economía formal. Cabe recordar que a finales de 2025, el oficialismo intentó avanzar con una iniciativa parecida a través de la modificación del Código de Convivencia. Sin embargo, en ese momento, esa idea encontró un fuerte rechazó de varios sectores, entre ellos el de la Iglesia, con una severa crítica del arzobispo Ángel Rossi.

