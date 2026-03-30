Nuevo ciclo de conferencias en la "Posta de Sinsacate"

Sinsacate. La histórica Posta de Sinsacate ubicada sobre lo que alguna vez fue el Antiguo Camino Real, comenzará con ciclos de conferencias, que se extenderán hasta noviembre del presente año, según explicó a El Diario, Carlos Ferreyra Bertone, director del Museo Nacional.

El ciclo nace por el Bicentenario del Levantamiento Federal del Interior contra el Gobierno de Rivadavia en 1826, debido a sus pretensiones centralistas.

A principios de 1826 el comandante de armas de La Rioja (Facundo Quiroga) y los gobernadores de Santiago del Estero (Felipe Ibarra) y de Córdoba (Juan B. Bustos) comenzaron una campaña contra las intenciones de Buenos Aires sobre la autonomía de las provincias y contra el desvío de recursos que debían destinarse a la guerra contra el Brasil y, en cambio, eran enviados a combatir a los líderes del interior contrarios a la dominación porteña.

Fue el inició de las guerras civiles argentinas que desangraron nuestro país durante décadas.

El ciclo se dictará en la Capilla de la Posta de Sinsacate (Camino real 2981, Sinsacate) y es libre y gratuito con inscripción previa. Se entregarán certificados de asistencia.

Programa

Abril:

Sábado 11 - 11hs: Conferencia “José de los Santos Ortiz, el gran olvidado de Barranca Yaco” por Guillermo Genini (UNSL)

Mayo:

Sábado 23 - 11hs: Conferencia “Borges y Quiroga” por Eduardo Varas (UNLAR)

Agosto:

Domingo 1 - 11hs: Conferencia “Felipe Ibarra: amigo y compañero de Facundo Quiroga” por Mercedes Tentti (UNSE y UCSE)

Septiembre:

Sábado 12 - 11hs: Conferencia “El Chacho: compañero de armas de Facundo Quiroga”, presentación del libro “Chacho Peñaloza: el más humano de los caudillos” por Víctor Hugo Robledo (Editorial MAREA, Colección Los Caudillos)

Octubre:

Sábado 24, 11 hs: Ana Mercado Luna, Conferencia “La ruta de los caudillos en los llanos riojanos” (Subsecretaría de Patrimonio y Museos del Gobierno de La Rioja)

Noviembre:

Sábado 7, 11 hs: “Bustos, Córdoba y el levantamiento de 1826” por Marcela González miembro de la Junta Provincial de Historia de Córdoba

