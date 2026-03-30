Renovaron la comisaría de Bell Ville con mejoras edilicias

Infraestructura policial en el interior
Renovaron la comisaría de Bell Ville con mejoras ediliciasLa puesta en valor incluyó refacciones integrales y busca optimizar el servicio y el vínculo con la comunidad
La comisaría de Bell Ville fue renovada tras una serie de trabajos de mejora edilicia integral que abarcaron distintos sectores del edificio, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y las condiciones laborales del personal.
Las tareas incluyeron intervenciones en espacios internos y externos, permitiendo modernizar las instalaciones y adecuarlas a las necesidades operativas actuales.
Según se informó, la remodelación apunta también a fortalecer el vínculo con la comunidad, brindando un entorno más accesible y confortable para la atención de vecinos.
La inauguración se realizó en una ceremonia encabezada por autoridades policiales y municipales, entre ellas el subjefe de Policía Iván Rey, el director general de Departamentales Sur Christian Murialdo, el subdirector general Sergio Romera y el intendente Juan Manuel Moroni.