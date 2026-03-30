San Roque sumó una mini pala a los trabajos diarios

San Roque. Desde la administración de la Comuna de San Roque informaron que se recuperó una mini pala Michigan que estaba en desuso y abandonada en las instalaciones de la Comuna.

"Realizamos la colocación de motor, comandos, sistemas hidráulicos, pintura, cubiertas y balde de carga 100% nuevos y listos para funcionar. Este vehículo se suma a la flota comunal, con el objetivo de brindar mejores servicios a todos los vecinos", manifestaron desde la Comuna.

