San Roque sumó una mini pala a los trabajos diarios

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
lunes, 30 de marzo de 2026 · 00:55

San Roque. Desde la administración de la Comuna de San Roque informaron que se recuperó una mini pala Michigan que estaba en desuso y abandonada en las instalaciones de la Comuna. 
"Realizamos la colocación de motor, comandos, sistemas hidráulicos, pintura, cubiertas y balde de carga 100% nuevos y listos para funcionar. Este vehículo se suma a la flota comunal, con el objetivo de brindar mejores servicios a todos los vecinos", manifestaron desde la Comuna.
 

Comentarios