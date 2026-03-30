Talleres y Boca juegan en el Kempes con operativo especial

El partido entre Talleres y Boca se jugará este jueves a las 20:30 en el estadio Mario Alberto Kempes con presencia de público visitante y un amplio operativo de seguridad dispuesto en toda la ciudad y rutas de acceso.

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) definió que las puertas del estadio se abrirán a las 18:00, con controles a cargo del programa Tribuna Segura en todos los ingresos.

Los hinchas de Boca ocuparán la popular Artime y tendrán acceso por las puertas 1 bis, Auxiliar y 5. Además, contarán con espacios habilitados para estacionar en la playa Sur y el Parque del Kempes Sur.

Desde el centro de Córdoba se dispondrán colectivos especiales desde las 17:00, con salida desde Avellaneda y 9 de Julio hasta el Parque Bustos.

Por su parte, los simpatizantes de Talleres se ubicarán en las plateas Ardiles y Gasparini, la popular Willington y el palco blanco. Tendrán estacionamiento en playas Norte, Escuela de Turismo Montes Pacheco y el Centro de Convenciones.

Para esta parcialidad, el transporte urbano saldrá desde las 17:00 desde la plaza de la Intendencia.

En paralelo, la Policía de Córdoba desplegará controles desde temprano en la zona del peaje de Toledo, sobre la autopista Rosario–Córdoba, en conjunto con fuerzas federales.

Además, los parques del Kempes y del Chateau permanecerán cerrados desde las 14, mientras que el Parque Bustos lo hará desde las 12.

El operativo incluirá personal policial, bomberos, tránsito, defensa civil, seguridad privada y un dispositivo sanitario con seis ambulancias y 30 rescatistas.