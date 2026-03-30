Valle Hermoso: convocan a municipios a participar de la Feria del Libro
Valle Hermoso. La localidad de Valle Hermoso se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Feria del Libro bajo el lema “Valle siente, lee y sueña”, y ya lanzó la convocatoria destinada a municipios de toda la región.
El evento se desarrollará los días 7, 8 y 9 de mayo de 2026, en el horario de 9:00 a 19:00, y promete reunir a escritores, lectores y gestores culturales en un espacio de encuentro, difusión y promoción de la literatura regional.
Desde la organización informaron que la convocatoria está dirigida a todas las localidades del departamento Punilla, invitando a municipios y referentes culturales a sumarse con stands institucionales. Estos espacios permitirán la exposición y venta de obras de autores locales, representando a distintas zonas del valle —centro, norte y sur— y fortaleciendo la identidad cultural del territorio.
La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de abril de 2026 y debe realizarse de manera online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/HT7kkZF2cb9MVxuVA