Alta Gracia: el Museo de la Estancia Jesuítica recibe el Primer Encuentro Literario

Alta Gracia. El Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers será el escenario los días 3 y 4 de abril, de 10 a 19 horas, de una nueva propuesta cultural que busca dar protagonismo a la producción literaria regional y fortalecer los vínculos entre quienes escriben y quienes leen.

Se trata del Encuentro Literario de Alta Gracia, una iniciativa impulsada por la Biblioteca del museo “Noemí Lozada de Solla”, que propone no solo difundir su acervo bibliográfico, sino también abrir un espacio de intercambio entre autores, editoriales, instituciones y la comunidad en general.

Habrá exposiciones de libros de autores locales, editoriales, bibliotecas, librerías de la región e instituciones afines (Primer Patio).

Y además, la "Biblioteca Desubicada", ambientaciones para promover la lectura distendida (Segundo Patio).

Programa



Viernes 3 de abril

11 hs Presentación del libro "Canción para mi madre", de Claudia Molina - Semilla Ediciones. (Salón de la Biblioteca)

15 hs Presentación de producción literaria Fundación Agostinho Neto. (Salón de la Biblioteca"

17 hs "Las cosas que hacemos con las palabras" Lectura en voz alta. Biblioteca Popular Sarmiento (Salón de la Biblioteca)

17 hs Taller "Borges para niños". Exposición y taller con Lorreine Berrone (Salón Auditorio).

18 hs Taller "Con estas bocas, en este mundo… desde Córdoba". Lectura comentada de textos. Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (Salón de la Biblioteca).

18.30 hs Radioteatro para ver "El secreto del conde Rúcula". "Mediterráneo Teatro" (Salón Auditorio).

Sábado 4 de abril

11 hs Presentación del libro "Encender un fuego" Guau Ediciones (Salón de la Biblioteca)

15 hs Presentación de libros: "Salvar la Patria" y "Los mejores deseos", Inquieta Ediciones (Salón de la Biblioteca)

16 hs Taller literario "De las Malas Compañias" (Salón de la Biblioteca).

17 hs Presentación "Cartografía: Imágenes en la Poesía de Paul Auster producción de Marcos Cesarone, la interpretación de Liliana Atala y la curaduría de Walter Villarreal (Segundo Patio).

18 hs Encuentro con escritores "Con estas bocas, en este mundo… desde Córdoba". Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (Salón de la Biblioteca).

19 hs Presentación "El día que me quieras". Concierto de Martín Lápidus y Carlos Medina (Salón Auditorio).

