Avanza el plan de pavimentación en Córdoba: ya se completó el 62% de las cuadras previstas

El gobernador recorrió trabajos en Villa 9 de Julio y Los Nogales, en el marco del programa conjunto entre Provincia y Municipio que ya registra un avance del 62%.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recorrió el frente de obra de pavimentación ubicado en la intersección de las calles Pampas y Huarpes, en los barrios Los Nogales y Villa 9 de Julio, en el marco del plan integral que prevé la ejecución de 800 nuevas cuadras de asfalto en la ciudad.

La iniciativa se desarrolla con financiamiento conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba, con una inversión total de 57.000 millones de pesos. De ese monto, 30.000 millones son aportados por la Provincia y 27.000 millones por el municipio.

Durante la recorrida, el mandatario dialogó con vecinos y destacó la continuidad de la obra pública a pesar del contexto económico. “Los recursos caen, pero nosotros seguimos adelante. Vamos a avanzar y terminar calle por calle. Son kilómetros y kilómetros de pavimento que estamos ejecutando”, expresó.

El programa contempla la ejecución de pavimento, cordón cuneta y bocacalles en distintos sectores de la capital provincial, con el objetivo de mejorar la conectividad, optimizar la circulación y elevar la calidad de vida de los vecinos.

En ese marco, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, remarcó la importancia de la articulación entre niveles de gobierno. “El trabajo conjunto entre Provincia y Municipio permite generar empleo y mejorar la vida cotidiana. Estas obras tienen un efecto concreto en cada barrio”, señaló.

Según datos oficiales, el plan prevé la ejecución de 173 cuadras de pavimento, 126 con cordón cuneta y pavimento, y 501 que incluyen además obras de cloacas. Hasta el momento ya se completaron 496 cuadras, lo que representa un avance del 62% del total proyectado.

La intervención supervisada forma parte del polígono Villa Serrana y Villa 9 de Julio, en el sector oeste de la ciudad, donde se ejecutan 50 cuadras de pavimento y la rehabilitación de otras 10 sobre calle Piedra Labrada.

Los trabajos incluyen pavimento flexible (asfalto) y rígido (hormigón). En una primera etapa se completaron cuatro cuadras de hormigón, 16 de asfalto y la rehabilitación de 10 cuadras. Actualmente las tareas avanzan en tres frentes simultáneos: movimiento de suelo en calle Matacos; ejecución de cordón cuneta y bocacalles en Huarpes y Pampas; y pavimentación asfáltica sobre calle Pampas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Diego Peralta, señaló que el contexto actual exige coordinación entre los distintos niveles del Estado. “En el contexto actual, la obra pública requiere del esfuerzo compartido. Sin la articulación entre Provincia y Municipio, estos avances no serían posibles”, afirmó.

El plan de pavimentación ya registra intervenciones en barrios como Villa Allende Parque, Villa Rivera Indarte, Cerro Norte, Zepa C, Felipe Varela, El Dorado-Nuevo Progreso, Villa Ávalos, Manantiales, Marta Juana González, Las Tablitas y Autódromo.

Además, se ejecutan obras complementarias, entre ellas una rotonda en el ingreso al Mercado de Abasto y mejoras viales en corredores estratégicos de la ciudad.

Actualmente el programa mantiene 12 frentes de obra activos en distintos puntos de Córdoba capital, con trabajos que incluyen pavimentación y redes cloacales en barrios como Parque Liceo 3° Sección, Villa Unión, Parque Futura, Policial, San Felipe y Yapeyú.