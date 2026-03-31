Conmemorarán el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas

Capilla del Monte/Huerta Grande. En el marco de una fecha profundamente significativa para la memoria colectiva argentina, en Capilla del Monte y Huerta Grande se realizarán actos conmemorativos el miércoles y jueves próximos.

La Municipalidad de Capilla del Monte junto al cuerpo de Bomberos Voluntarios invitaron a la comunidad a participar de una vigilia en la víspera del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 1 de abril a las 21:30 horas en la sede de Bomberos Voluntarios, ubicada en Rivadavia 682. La propuesta busca generar un espacio de reflexión, respeto y homenaje a quienes participaron del conflicto bélico de 1982, así como también a quienes perdieron la vida defendiendo la soberanía nacional.

La iniciativa busca reafirmar ese compromiso con la memoria, sumando la participación activa de vecinos e instituciones locales.

Acto en Huerta Grande

Por su parte, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, desde la Municipalidad de Huerta Grande invitaron a toda la comunidad a participar del Acto Homenaje.

El mismo se llevará a cabo el jueves 2 de abril a las 11:15 hs, en la Plaza de Malvinas (RN 38 esquina Av. San Martín).

