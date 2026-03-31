Córdoba incorpora el hisopado bucal para inscribirse como donante de médula ósea

Cada 1° de abril se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Células de Médula Ósea, en coincidencia con el 23° aniversario del Registro Nacional de Donantes del INCUCAI. En ese marco, el Ministerio de Salud de Córdoba anunció una nueva modalidad para facilitar la inscripción de donantes en la provincia.

A través del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic), se implementará el hisopado de mucosa bucal como método de registro para potenciales donantes de células progenitoras hematopoyéticas, conocidas comúnmente como células de la médula ósea.

Hasta el momento, la incorporación al registro estaba vinculada exclusivamente a la donación de sangre. Sin embargo, con la Resolución 331/2024 del INCUCAI se habilitó este nuevo procedimiento, que es rápido, seguro y no invasivo.

El Ecodaic se convirtió en el primer centro habilitado en Córdoba para utilizar esta técnica, que consiste en tomar una muestra de la cara interna de las mejillas mediante tres hisopos. Con ese material se analiza el código genético del potencial donante para incorporarlo al registro.

La directora del organismo, Romina Quiroga, explicó que la donación de células progenitoras hematopoyéticas “es un acto voluntario y gratuito que permite a personas con enfermedades hematológicas, metabólicas e inmunológicas acceder a un trasplante”.

Además, destacó que esta nueva modalidad busca facilitar el acceso al registro. “Esta metodología ya se viene implementando en otras provincias. A partir del 20 de abril, los interesados podrán inscribirse como donantes con turno previo en nuestra sede”, señaló.

Los turnos podrán solicitarse por WhatsApp al 351-7600915, de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas.

Desde el organismo también recordaron que quienes concurran a donar sangre tienen la posibilidad de inscribirse simultáneamente en el registro de donantes de células progenitoras hematopoyéticas.

La inscripción, ya sea mediante hisopado o a través de la donación de sangre, está abierta a personas de entre 18 y 40 años que pesen más de 50 kilos y gocen de buen estado de salud. No es necesario realizar ayuno previo.

El trámite puede concretarse en cualquiera de los 15 centros de captación habilitados en la provincia.

Una red mundial que salva vidas

La importancia de estos registros radica en que el 75% de los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea no encuentra un donante compatible dentro de su familia, por lo que dependen de la solidaridad de personas no relacionadas.

Actualmente, Argentina cuenta con más de 320.000 donantes inscriptos, de los cuales 33.000 pertenecen a Córdoba. Todos ellos forman parte de la red internacional Bone Marrow Donors Worldwide, que reúne a más de 43 millones de donantes en todo el mundo.

Lorena Luque, coordinadora de Células de Médula Ósea del Ecodaic, destacó la importancia de esta red global. “Cuando alguien necesita un trasplante, se activa una búsqueda mundial entre donantes registrados, tejiendo una red de esperanza que aumenta significativamente las posibilidades de encontrar compatibilidad. Cada nuevo registro amplía las oportunidades de vida para quienes esperan”, explicó.

Córdoba en números

La provincia mantiene un compromiso sostenido con la promoción de la donación. Durante 2025 se registraron alrededor de mil nuevas inscripciones de donantes, una cifra que se mantiene estable desde 2020, cuando el límite de edad para anotarse se redujo a 40 años.

Ese mismo año, cinco cordobeses concretaron donaciones efectivas para pacientes de Argentina, Estados Unidos y Francia.

En cuanto a los trasplantes, Córdoba alcanzó 48 procedimientos alogénicos no relacionados, gracias a la articulación con el Registro Nacional. Esto permitió que pacientes sin donante compatible en su grupo familiar pudieran acceder a esta práctica médica en centros de salud públicos y privados.