El Coro de la Legislatura se presenta en la Feria del Libro de La Granja

El Coro de la Legislatura de Córdoba tendrá su primera presentación del año este miércoles 1 de abril, cuando se suba al escenario de la 16ª Feria del Libro de La Granja. La actuación será desde las 19 y formará parte de la jornada inaugural del evento cultural.

La agrupación coral, que representa a la Unicameral cordobesa, fue creada en marzo de 2024 y es dirigida por Alejandra Seimandi. En la actualidad cuenta con casi 60 integrantes y propone un repertorio basado en música popular argentina y latinoamericana.

El coro ya ha participado en distintos conciertos en la ciudad de Córdoba y en localidades del interior, y el año pasado formó parte de esta misma feria.

La Feria del Libro de La Granja se desarrollará del 1 al 5 de abril con entrada libre y gratuita, e incluirá presentaciones de libros, charlas, talleres, espectáculos musicales, feria de artesanos y propuestas gastronómicas.

Las actividades se llevarán a cabo en el Playón Municipal y en la Plaza de los Troncos, consolidando a La Granja como uno de los puntos culturales destacados de las Sierras Chicas durante la temporada otoñal.