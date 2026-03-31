El Coro de la Legislatura se presenta en la Feria del Libro de La Granja

Cultura en las Sierras Chicas
El Coro de la Legislatura se presenta en la Feria del Libro de La GranjaActuará en la jornada inaugural de un evento que reunirá actividades durante cinco días
El Coro de la Legislatura de Córdoba tendrá su primera presentación del año este miércoles 1 de abril, cuando se suba al escenario de la 16ª Feria del Libro de La Granja. La actuación será desde las 19 y formará parte de la jornada inaugural del evento cultural.
La agrupación coral, que representa a la Unicameral cordobesa, fue creada en marzo de 2024 y es dirigida por Alejandra Seimandi. En la actualidad cuenta con casi 60 integrantes y propone un repertorio basado en música popular argentina y latinoamericana.
El coro ya ha participado en distintos conciertos en la ciudad de Córdoba y en localidades del interior, y el año pasado formó parte de esta misma feria.
La Feria del Libro de La Granja se desarrollará del 1 al 5 de abril con entrada libre y gratuita, e incluirá presentaciones de libros, charlas, talleres, espectáculos musicales, feria de artesanos y propuestas gastronómicas.
Las actividades se llevarán a cabo en el Playón Municipal y en la Plaza de los Troncos, consolidando a La Granja como uno de los puntos culturales destacados de las Sierras Chicas durante la temporada otoñal.