El Móvil Odontológico recorrerá barrios de Córdoba en abril

El Móvil Odontológico Municipal (MOM) continúa su recorrido por distintos barrios de la ciudad de Córdoba, acercando atención gratuita y acciones de prevención en salud bucal a vecinos de diferentes sectores.

El dispositivo, dependiente de la Secretaría de Salud, estará presente durante todo abril en centros vecinales, organizaciones sociales y espacios comunitarios, con jornadas que se desarrollarán de 9 a 13.

El cronograma comenzará este miércoles 1 de abril en el Centro Vecinal Ituzaingó Anexo y continuará en distintos puntos de la ciudad. Allí, el equipo de profesionales realizará primeras atenciones odontológicas, enseñará técnicas de cepillado, promoverá hábitos saludables y entregará cepillos dentales.

Además de la atención directa, la iniciativa busca fortalecer la prevención y el acceso a la salud, especialmente en sectores donde resulta más difícil concurrir a un consultorio.

El recorrido previsto para abril incluye:

• 1/4: Centro Vecinal Ituzaingó Anexo

• 6/4: Centro Vecinal Juan B. Justo

• 8/4: Centro Vecinal Hipólito

• 9/4: Centro Vecinal Alberdi

• 15/4: ONG Recursos Humanos

• 17/4: Centro Vecinal barrio Müller

• 20/4: Centro Vecinal Villa Urquiza

• 22/4: Centro Vecinal Altos de Santa Ana