El Móvil Odontológico recorrerá barrios de Córdoba en abril

Salud en los barrios cordobeses
El Móvil Odontológico recorrerá barrios de Córdoba en abrilDurante abril brindará controles, prevención y educación bucal en distintos centros vecinales
El Móvil Odontológico Municipal (MOM) continúa su recorrido por distintos barrios de la ciudad de Córdoba, acercando atención gratuita y acciones de prevención en salud bucal a vecinos de diferentes sectores.
El dispositivo, dependiente de la Secretaría de Salud, estará presente durante todo abril en centros vecinales, organizaciones sociales y espacios comunitarios, con jornadas que se desarrollarán de 9 a 13.
El cronograma comenzará este miércoles 1 de abril en el Centro Vecinal Ituzaingó Anexo y continuará en distintos puntos de la ciudad. Allí, el equipo de profesionales realizará primeras atenciones odontológicas, enseñará técnicas de cepillado, promoverá hábitos saludables y entregará cepillos dentales.
Además de la atención directa, la iniciativa busca fortalecer la prevención y el acceso a la salud, especialmente en sectores donde resulta más difícil concurrir a un consultorio.
El recorrido previsto para abril incluye:
• 1/4: Centro Vecinal Ituzaingó Anexo
• 6/4: Centro Vecinal Juan B. Justo
• 8/4: Centro Vecinal Hipólito
• 9/4: Centro Vecinal Alberdi
• 15/4: ONG Recursos Humanos
• 17/4: Centro Vecinal barrio Müller
• 20/4: Centro Vecinal Villa Urquiza
• 22/4: Centro Vecinal Altos de Santa Ana