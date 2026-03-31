La Cumbre presentó su nurida agenda para el mes de abril

La Cumbre. Con la llegada de abril y en el marco de Semana Santa, la localidad de La Cumbre dio a conocer su agenda de actividades, que incluye una amplia variedad de propuestas culturales, deportivas, religiosas y recreativas para vecinos y turistas.

Bajo el lema “Viví Semana Santa”, el cronograma se destaca por la realización de la XIII Feria del Libro, que tendrá múltiples jornadas con entrada libre y gratuita en la Sala Caraffa, consolidándose como uno de los ejes culturales del mes. La apertura contará con un homenaje a Susana Whrington, marcando el inicio de una programación que se extenderá durante varios días.

Las celebraciones religiosas ocuparán un lugar central durante Semana Santa. El Jueves Santo se conmemorará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, acompañado por actividades culturales y una misa criolla. El Viernes Santo, en tanto, se realizará un tradicional Vía Crucis con antorchas en el Cristo Redentor, además de recorridos por iglesias locales.

En paralelo, se desarrollarán propuestas turísticas como caminatas guiadas por el poblado histórico y circuitos organizados por la Secretaría de Turismo, promoviendo el patrimonio local.

El deporte también tendrá protagonismo, con el Campeonato Provincial de Juveniles y Prejuveniles de golf en el La Cumbre Golf Club, competencias de fútbol infantil y femenino, y eventos como el Running Alturas de Punilla.

La agenda cultural se completa con ciclos de cine francés, funciones del Espacio INCAA Mercosur, festivales de kamishibai y teatro de papel, además de espectáculos musicales como el show íntimo del guitarrista Emilio de Guercio.

Asimismo, se destacan exposiciones artísticas, como la muestra “Línea de tiempo” de Fernando Going, y ferias como la del usado, que se realizará en la Plaza 25 de Mayo.

Desde el municipio también invitan a recorrer los museos locales, entre ellos el Museo Miguel Ocampo, el Museo Mujica Lainez, el Museo de Motos y Bicicletas, el Museo de Arte Luis José Pisano y el Museo Municipal de Historia y Patrimonio.

De esta manera, La Cumbre se prepara para recibir abril con una agenda diversa que combina tradición, cultura y entretenimiento, posicionándose como uno de los destinos más atractivos de las sierras de Córdoba durante Semana Santa.