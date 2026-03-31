La Legislatura lanzó un programa para comprar y distribuir libros

La Legislatura de Córdoba presentó la edición 2026 del Programa de Estímulo a las Ediciones Literarias Cordobesas, una propuesta destinada a impulsar el desarrollo editorial local y ampliar el acceso a la lectura en distintos puntos de la provincia.

El programa, enmarcado en la Ley 10.246, contempla la compra de libros a editoriales cordobesas para su posterior distribución en bibliotecas populares, instituciones educativas y espacios culturales de los 26 departamentos.

Además, la iniciativa incluye la realización de talleres, ferias y presentaciones que buscan acercar la actividad literaria al interior y promover el vínculo directo entre autores y lectores.

Las editoriales podrán postular sus contenidos para formar parte del catálogo, mientras que las bibliotecas interesadas en recibir material tienen tiempo de inscribirse hasta el 17 de abril. En tanto, la presentación de los catálogos editoriales se extenderá hasta el 27 de mayo.

Desde la Legislatura señalaron que el objetivo es acompañar a autores y editoriales locales, al mismo tiempo que se fortalece el trabajo de las bibliotecas y se amplía el acceso a la cultura en toda la provincia.