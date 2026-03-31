Lanzan 16 cursos con certificación oficial para el sector comercial y de servicios

En el marco de una política sostenida de formación laboral, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria, firmó una adenda al convenio de capacitación para el sector comercial y de servicios, incorporando nuevas propuestas destinadas a fortalecer el empleo y mejorar la competitividad.

La misma complementa el acuerdo suscripto en septiembre de 2025 y establece la integración del Catálogo Oficial de Formación para el Sector Comercial y de Servicios, una herramienta clave para promover la capacitación continua con certificación oficial y fortalecer las competencias laborales en toda la provincia.

En este contexto, se incorporan 16 nuevas propuestas formativas orientadas a responder a las demandas actuales del sector.

Entre ellas se destacan: calidad de atención al cliente, marketing digital, comercio electrónico, gestión de ventas, administración, recursos humanos, gestión de redes sociales y liquidación de sueldos, entre otras.

Cada capacitación contará con un cupo de hasta 100 participantes, garantizando instancias formativas accesibles y de calidad.

El ministro de Bioagroindustria, a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso, destacó: “El comercio y los servicios son motores clave de la economía cordobesa. Por eso impulsamos herramientas concretas que fortalezcan la capacitación y acompañen a trabajadores y pymes en los desafíos que plantea la transformación productiva, incorporando innovación, tecnología y nuevas formas de gestión”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, señaló: “En un contexto económico complejo, nuestro desafío es utilizar cada herramienta del Estado con inteligencia y llevarla al territorio para generar oportunidades concretas. No se trata de capacitaciones aisladas, sino de trayectos formativos pensados en función de las necesidades reales del mundo del trabajo, con contenidos actualizados y una mirada puesta en mejorar la calidad del empleo”.

A su turno, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Desde la educación tenemos un rol central en vincular la formación con el mundo del trabajo. Estas capacitaciones responden a las demandas del sector y garantizan trayectorias con certificación oficial, fortaleciendo el empleo de calidad en toda la provincia. Como sostiene el gobernador Martín Llaryora, el desarrollo productivo se construye con más y mejor educación”.

Formación de calidad

Las propuestas serán implementadas bajo los estándares educativos de la Provincia y contarán con certificación oficial, validando las habilidades adquiridas y promoviendo la inserción y el desarrollo laboral. En este sentido, la iniciativa refuerza la decisión del Gobierno de Córdoba de potenciar el empleo de calidad mediante la formación continua, articulando el sector público con el entramado productivo.

El sector de comercio y servicios constituye un pilar fundamental de la economía cordobesa, concentrando más del 20% del empleo privado registrado y cerca del 23% del Producto Bruto Geográfico provincial. A través de estas políticas, la Provincia impulsa su adaptación a los desafíos de la transformación digital, la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo económico sostenible.

Asimismo, la propuesta se articula con la Unidad Interministerial de Articulación y Gestión de Formación Continua para el Trabajo, creada para coordinar políticas públicas entre las áreas de Educación y Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

De la firma también participaron representantes de entidades del sector, entre ellas la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), la Cámara de Comercio de Córdoba, el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas, junto a cámaras empresariales y organizaciones gremiales.

Cómo participar

Los interesados en hacer las capacitaciones pueden preinscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/LCvXoeu6hi93Pcm88