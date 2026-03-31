Llaryora se reunió con el Comité Interreligioso por la Paz en Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió a representantes del Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ) en un encuentro en el que intercambiaron miradas sobre la actualidad internacional y distintos temas vinculados a la realidad provincial.

Durante la reunión, los participantes dialogaron sobre la situación en Medio Oriente, en un marco de respeto y reflexión, y destacaron la importancia de promover la convivencia pacífica y el entendimiento entre los pueblos.

Además, se abordaron cuestiones relacionadas con la coyuntura de la provincia, con el objetivo de reafirmar el compromiso de trabajar de manera conjunta en favor de la cohesión social.

En ese contexto, Llaryora valoró el rol del COMIPAZ como un espacio de encuentro entre distintas confesiones religiosas y destacó la importancia del diálogo. “Siempre es bueno estrechar vínculos y fortalecer el diálogo, especialmente en tiempos donde el entendimiento y la paz son fundamentales”, expresó el mandatario.

Del encuentro participaron referentes de las comunidades armenia, católica, judía, cristiana y musulmana, junto a integrantes de la comisión y autoridades provinciales. Todos coincidieron en la necesidad de seguir construyendo puentes de diálogo y cooperación entre los distintos sectores de la sociedad.

Con esta reunión, el Gobierno de Córdoba ratificó su vocación de acompañar y promover iniciativas orientadas a fomentar la paz, el respeto y la convivencia.