Médicos alertaron sobre el cáncer colorrectal en una charla abierta

Una charla abierta sobre prevención del cáncer colorrectal se realizó este lunes por la tarde en la Legislatura de Córdoba, con la participación de especialistas que pusieron el foco en la detección temprana como herramienta clave para reducir la mortalidad.

La actividad tuvo lugar en el Auditorio de la Democracia y contó con la presencia de la legisladora Patricia Botta. La disertación estuvo a cargo de los médicos Andrés Germán y Nadia Semrik, quienes abordaron la importancia de los controles periódicos y la concientización sobre esta enfermedad.

Durante el encuentro, los especialistas explicaron que el cáncer colorrectal es una de las principales causas de muerte y advirtieron sobre el aumento de casos en los últimos años. También detallaron los factores de riesgo, los síntomas de alerta y las herramientas disponibles para su detección.

En ese marco, destacaron el rol del screening, es decir, estudios preventivos en personas sin síntomas que permiten detectar la enfermedad en etapas iniciales. Además, recomendaron la realización de colonoscopías como método eficaz para identificar y tratar lesiones antes de que evolucionen.

La actividad se enmarcó en el Mes de concientización sobre el cáncer de colon y buscó acercar información clara a la comunidad, promover hábitos de prevención y reforzar la importancia de los controles a tiempo.