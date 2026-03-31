Traslasierra: capacitaron a bomberos y fuerzas de seguridad en manejo de fauna silvestre

En la localidad de Las Calles, en el departamento San Alberto, la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía llevó adelante un taller de manejo de fauna silvestre destinado a brindar herramientas sobre identificación de especies, manejo seguro, bioseguridad y prevención de accidentes.

La capacitación estuvo dirigida a bomberos, efectivos policiales, integrantes del ETAC y personal de distintos organismos oficiales que participan en operativos vinculados al manejo de animales silvestres en la región de Traslasierra.

Dado que estos actores suelen ser los primeros en intervenir ante situaciones con fauna, la jornada buscó evitar procedimientos improvisados o inadecuados y promover la aplicación de protocolos seguros según la especie y el contexto.

Además, durante el encuentro se avanzó en la definición de un protocolo de articulación institucional para optimizar los canales de comunicación entre los organismos locales y las autoridades de aplicación provinciales.

A lo largo del taller se abordaron contenidos vinculados a técnicas de captura y manipulación segura, identificación de especies, procedimientos de traslado y derivación, entre otras temáticas consideradas clave para la protección de la biodiversidad y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

La iniciativa también contempla la entrega de kits de manejo de fauna silvestre, con elementos específicos para intervenir de manera segura en este tipo de situaciones.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Biodiversidad, a cargo de Miguel Magnasco, con la colaboración de Policía Ambiental de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Universidad Católica de Córdoba, la Reserva Tatú Carreta, el Centro de Zoología Aplicada de la UNC y el CONICET, junto a la comuna local.

Durante la jornada estuvieron presentes la secretaria de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores; el subsecretario de Biodiversidad, Miguel Magnasco; además de intendentes, jefes comunales y autoridades ambientales de la región.