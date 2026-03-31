Turismo Carretera en el Cabalén: continúa la venta de entradas

La cuenta regresiva para el regreso del Turismo Carretera a Córdoba ya está en marcha y continúa la venta de entradas para la competencia que se disputará el 30 y 31 de mayo en el Autódromo Oscar Cabalén.

Luego del impacto que generó la vuelta de la categoría en 2025 —con una convocatoria histórica y tribunas colmadas con más de 100 mil presentes—, se espera nuevamente un importante movimiento de público, con fanáticos de Córdoba y de distintos puntos del país.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial www.tcencordoba.com.ar

El evento contará con una propuesta integral para toda la familia, que incluirá food trucks, espacios de marcas, experiencias interactivas y una zona VIP (Zona Cero).

Un espectáculo que trasciende la cultura fierrera

En el marco de una nueva edición del TC en Córdoba, la categoría, organizada por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), presentará un parque automotor de primer nivel y la participación de los principales referentes del automovilismo argentino, en una instancia clave del campeonato.

Desde la organización recomiendan adquirir las entradas con anticipación, teniendo en cuenta la alta demanda prevista en función de la experiencia registrada en la edición anterior.

Córdoba, una plaza clave del calendario

El regreso del Turismo Carretera al Cabalén en 2025 no solo significó la vuelta de la categoría a un circuito histórico, sino que también confirmó a Córdoba como una de las plazas más convocantes del calendario nacional, tanto por la respuesta del público como por el impacto económico y turístico que genera en toda la región.

Con más de dos meses por delante, la expectativa continúa creciendo y todo indica que el automovilismo argentino volverá a vivir en Córdoba una de sus fechas más esperadas del año.